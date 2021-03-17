رسميا.. سامسونج تطلق هاتفي Galaxy A52 و A72.. السعر والمواصفات

كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب عن أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة من سلسلة Galaxy A، وتضم التشكيلة الجديدة ثلاثة نماذج من طرازى Galaxy A52 و A72، حيث يأتي A52 بإصدارى 4G و 5G، بينما ينطلق A72 في إصدار 4G فقط.





سعر ومواصفات إصدارى 4G و 5G الـ من هاتف Galaxy A52





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي إصدارى Galaxy A52 من سامسونج، بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة 1080 بكسل +، تدعم شاشة إصدار الـ 4G معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بينما يدعم إصدار الـ 5G، معدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية.





وتمتاز شاشة هاتف Galaxy A52، الذي يزن 189 جراما، بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، ويتمتع باقي الهاتف بحماية إضافية بمعاير IP67، ضد الماء والغبار، حيث يمكن غمره حتى 1 متر من الماء لمدة 30 دقيقة، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.





وجاء هاتف Galaxy A52، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزواية بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابيكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 5 ميجابيكسل، يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





ويحتوي جهازي Galaxy A52، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، ويأتي الهاتف مع شاحن بقدرة 15 وات، يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، يمكنه شحن البطارية من 0٪ إلى 50٪ في نصف ساعة.





ويختلف إصدارى هاتف Galaxy A52، من حيث المعالج، إذ يعمل طراز الـ 4G بمعالج من نوع Snapdragon 720G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 و 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





وبينما يحصل إصدار الـ 5G من هاتف A52، على معالج من نوع Snapdragon 750G، وهو مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويعمل إصداري Galaxy A52، بواجهة المستخدم One UI 3.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر الطرازين في أربعة خيارات لونية هي الأزرق والأسود والأبيض والبنفسجي، ويباع إصدار 4G مقابل سعر 350 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري)، أما إصدار 5G يتوفر بسعر 430 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري).









سعر ومواصفات هاتف Galaxy A72





يأتي هاتف Galaxy A72، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع Super AMOLED، تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، بدقة 1080 بكسل +، وتحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل داخل نوتش أعلى منتصف الشاشة.





ويقدم هاتف Galaxy A72، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسة منها بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.





ويمتاز هاتف Galaxy A72، الذي يزن حوالي 203 جراما، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.





ويتم تشغيل هاتف Galaxy A72، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 450 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف و 400 جنيه مصري).



