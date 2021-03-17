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تكنولوجيا

تحديث جديد لـ "خرائط آبل" يظهر أقرب مركز تطعيم ضد "كورونا"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:37 م
خرائط آبل
خرائط آبل
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أ ش أ
أعلنت شركة آبل "Apple"الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن تحديث جديد لتطبيق الخرائط الخاص بهواتفها، سيمكن المستخدمين من معرفة أقرب مركز تطعيم ضد فيروس كورونا.


وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن التحديث الجديد يظهر بيانات مواقع التطعيم مثل ساعات العمل وأرقام الهاتف ورابط الموقع الإلكتروني لتحديد موعد لتلقي اللقاح.


وأشار الموقع إلى أن أبل بذلك انضمت إلى شركتي "فيسبوك" "facebook" و"جوجل" "google" اللتين أعلنتا في وقت سابق عن خدمات مماثلة فيما يخص معرفة مواقع التطعيم القريبة وحجز موعد لتلقي اللقاح.
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