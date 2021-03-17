أبل تتيح خاصية جديدة لمستخدمي أجهزتها في روسيا تماشيا مع القانون الجديد أبريل المقبل

كر موقع "ذا فيرج" التقني أنه اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل ستتيح شركة آبل (Apple) الأمريكية رائدة صناعة الأجهزة الذكية، لمستخديها في روسيا واجهة جديدة على متجر التطبيقات، تسمح لهم بتثبيت التطبيقات التي تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل الحكومة الروسية، بما يتماشى مع القانون الروسي الجديد.





وأشار الموقع إلى أن القانون الروسي، الذي تم تمريره في ٢٠١٩، يشترط على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية والمحمولة وأجهزة التليفزيون الذكية المباعة في روسيا، أن يكون مثبتًا عليها مسبقًا عدد من التطبيقات المحددة من إنتاج الشركات الروسية.





وأوضح "ذا فيرج" أن أبل ستتيح للمستخدمين تحميل التطبيقات، إذا كانوا يرغبون في ذلك، عند تفعيل هواتفها الذكية في روسيا، مشيرًا إلى أن الشركة لم تكشف بعد عن التطبيقات التي ستتيحها الواجهة الجديدة.