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أخبار البلد

مصر للطيران نقلت 4 آلاف راكب على متن 47 رحلة جوية .. اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:49 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 47 رحلة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3881 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 47 رحله جويه بمعدل 29 رحله دوليه إلى كل من  واشنطن، لاجوس، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، روما، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس أبابا،  و 13 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من  3881 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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