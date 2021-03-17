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أخبار البلد

تواضروس: نتذكر البابا شنودة معلما لأجيال على مدى نصف قرن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:26 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أحب أن نتذكر انتقال مثلث الرحمات المتنيح البابا شنوده الثالث في تذكاره التاسع في هذا اليوم ١٧ مارس، نتذكره معلمًا لأجيال كثيرة على مدى نصف قرن عمل فيها وخدم وتتلمذنا على يديه وتتلمذت أجيال كثيرة.

وأضاف  البابا تواضروس - خلال كلمته اليوم في عظة الأربعاء التى القاها من المقر البابوي بعد توقف استمر أسبوعين - أن خدمة البابا شنوده مشهود لها في كل مكان على مستوى الكنيسة وعلى مستوى مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط كلها والبلاد العربية والخارج، نتذكره خادمًا وراعيًا ومعلمًا وقائدًا لهذه الكنيسة الوطنية العريقة التي يمتد عمرها إلى ٢٠ قرنًا من الزمان.

وتابع قائلا، نتذكره بعد أن أدى الأمانة وانتقل إلى السماء، ونحن في هذه الذكرى نطلب صلواته وشفاعاته، وأن يرفع صلوات عن الكنيسة وعن كل شعبها وعن بلادنا المحبوبة مصر.

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبي، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 

وتم نقل العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني عبر القنوات الفضائية المسيحية "أغابي ومي سات وسي تي في" إلى جانب قناة coc  القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية الخاصة بالمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتأمل قداسة البابا تواضروس الثاني في سفر حبقوق، مؤكدا ضرورة أن يتجنب الإنسان حروب عدو الخير الخاص باليأس وعدم الرجاء وكذلك التشكيك، وأن كل هذه الأمور من الممكن التغلب عليها من خلال قراءة الكتاب المقدس بصورة منتظمة.

وقال البابا تواضروس الثاني إن فترة الصوم الكبيرة من أقدس فترات السنة والتى لابد من الاستفادة منها في التقرب إلى الله من خلال الصوم والصلاة والابتعاد عن كل خطية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أعلن توقف الاجتماع الأسبوعي مدة أسبوعين بسبب الاحتفال بالعديد من المناسبات الكنسية التى شهدتها الفترة الماضية، من ضمنها عمل الميرون للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة إلى جانب سيامة وتجليس أساقفة جدد، والاحتفال بتذكار مرور 50 عاما على نياحة القديس البابا كيرلس ومرور عام على رحيل نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى السابق، إلى جانب سيامة 19 كاهنا للخدمة في مختلف كنائس الكرازة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء بالذكرى التاسعة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.

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