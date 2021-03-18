شاهد.. فيديو ترويجي يستعرض تحفة الألعاب من شاومي Black Shark 4

انتشرت بعض التسريبات خلال الأيام الماضية، تشير إلى أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف الألعاب Black Shark 4، والذي من المقرر افعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 23 مارس، واليوم ظهرت المزيد من التفاصيل حول الجهاز الموجه للاعبين الذي سيتم إطلاقه قريبًا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت صفحة Black Shark الرسمية، على موقع ويبو Weibo الصيني، مقطع فيديو تشويقي قصير يحدد مشغلات الكتف المادية للتصميم الخارجي للهاتف المرتقب، والتي تعود للإصدار السابق المسمى من Black Shark 3 Pro، ولكن مع تصميم خلفي جديد.





وأكدت بعض الملصقات التشويقية الجديدة لسلسلة Black Shark 4، أن تشكيلة هواتف الألعاب من شاومي ستعمل بأحدث معالجات كوالوكم من نوع Snapdragon 888، والتي تتميز بتبريد محسن يمكن أن يقلل من درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 18 درجة مئوية.





ويشير ملصقا إعلانيا آخر إلى التصميم الخلفي لهاتف الألعاب من شاومي Black Shark 4، والذي سيأتي بكاميرا خلفية موضوعة بكل أفقي، إلى جانب شعار Black Shark المضئ يتوسط ظهر الجهاز.



