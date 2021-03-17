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منوعات

إعدادات الواي فاي.. فتاة تكتشف خيانة حبيبها بطريقة غير متوقعة.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:03 م
فتاة تكتشف خيانة
فتاة تكتشف خيانة حبيبها بطريقة غير متوقعة
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يارا زكريا
يمكن أن تكتشف الفتاة أو السيدة خيانة حبيبها من خلال الاختفاء فجأة لساعات أو قلقه الدائم بدون مبرر أو اكتشاف حساب مصرفي غريب، لكن اكتشفت فتاة عشرينية خيانة حبيبها من خلال طريقة أكثر غرابة وهي: «إعدادات الواي فاي» وليس من خلال الرسائل النصية أو الصور أو التطبيقات السرية.


وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية انتشر مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» لفتاة سارت خلف حبيبتها وهو يقف أمام منزل إحدى الفتيات واتهمته بالخيانة، لكنه كان ينكر فأصرت على فحص هاتفه حتى فتحت إعدادات الواي فاي الخاص به.


في بداية الفيديو تقول له الفتاة: «اذهب واقرع بابها الآن»، لكنه يرفض ويتهمها بالجنون، معلقًا: «لم أذهب إلى منزل الفتاة هذا مطلقًا، ولا توجد سيارات في الممر، إنها ليست حتى في المنزل، وثانيًا: أنا لا أغشك». 


وتطلب منه الفتاة بعد ذلك أن تنظر إلى هاتفه ويبدأ بالتمرير عبر رسائله ، وهو يسأل: «هل ترى ميجان في أي مكان؟ أنا أغش .... لا شيء ، لا شيء، مكالمات فائتة ... لا شيء» ثم يسلمها هاتفه لتفتح إعداداته وتقوم بتشغيل شبكة الواي فاي الخاصة به، والتي تتصل تلقائيًا بشبكة.


حصد الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة أكثر من 200000 مشاهدة ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «كيف تعرف أنها تقود السيارة إذا كنت لا تعرف هذا المكان؟»، وأضاف ثاني: « انتظر ... التحقق من شبكة WiFi هو المستوى التالي من العبقرية». 


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