إعدادات الواي فاي.. فتاة تكتشف خيانة حبيبها بطريقة غير متوقعة.. فيديو

يمكن أن تكتشف الفتاة أو السيدة خيانة حبيبها من خلال الاختفاء فجأة لساعات أو قلقه الدائم بدون مبرر أو اكتشاف حساب مصرفي غريب، لكن اكتشفت فتاة عشرينية خيانة حبيبها من خلال طريقة أكثر غرابة وهي: «إعدادات الواي فاي» و ليس من خلال الرسائل النصية أو الصور أو التطبيقات السرية.









وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية انتشر مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» لفتاة سارت خلف حبيبتها وهو يقف أمام منزل إحدى الفتيات واتهمته بالخيانة، لكنه كان ينكر فأصرت على فحص هاتفه حتى فتحت إعدادات الواي فاي الخاص به.









في بداية الفيديو تقول له الفتاة: « اذهب واقرع بابها الآن»، لكنه يرفض ويتهمها بالجنون، معلقًا: « لم أذهب إلى منزل الفتاة هذا مطلقًا، ولا توجد سيارات في الممر، إنها ليست حتى في المنزل، وثانيًا: أنا لا أغشك».



