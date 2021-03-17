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حياة المواطن أهم من صوته.. ضياء رشوان يوجه رسالة لـ الجمعية العمومية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:06 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الانتخابات ستتم يوم 2 أبريل وتكون خارج مقر النقابة.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المادة 29 من قانون نقابة الصحفيين أجازت نظرية الظروف الاستثنائية حاليًا.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الظروف التى تمر بها الانتخابات الحالية لم تحدث من قبل، موضحًا أن وباء الكورونا مختلف.

وأشار إلى أن قرار التأجيل نال قبولا من الجميع، وكشف عن أن الفيصل بين النقابة وأى صحفى معترض على التأجيل هو القضاء المصري.

وأوضح أن حياة المواطن أهم من صوته، موضحًا أن النقابة فقدت زملاء فى الموجة الأولى والثانية، ونريد السلامة للجميع، معلقًا "فقدنا 4 زملاء فى أزمة كورونا".

لجنة مشكلة برئاسة برئاسة الكاتب الصحفى خالد ميري، تبحث فى وسط القاهرة عن موقع لإجراء الانتخابات، وحتى الآن حددنا موقعين.

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