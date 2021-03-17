وزير الشباب والرياضة يكرم طفل كرة القدم من ذوي القدرات والهمم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عبدالله شكرى موسى أحد أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان لتفوقه العلمي في دراسته الجامعية وتعيينه معيدًا بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق كأول معيد جامعى من أبناء دور الرعاية للأيتام.





وقدم الوزير التهنئة إلى الشاب عبد الله شكري لتفوقه العلمى والرياضى، وتميز أخلاقياته التي اكتسبها من خلال تنشئته الاجتماعية السليمة بدار الرعاية، معلنًا قيامه بتبني الطالب عبد الله شكري بشكل شخصي في دراساته وأبحاثه العلمية في الفترة المقبلة.





وقرر الوزير تعيين عبد الله شكري مدربا بالمشروع القومي للأيتام ها أنا احقق ذاتي الذي تنفذه الوزارة تحت رعايه الرئيس، وذلك كون الطالب ابن المشروع.





كما قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الطفل عمر أيمن سلطان ابن قرية رأس الخليج بمحافظة الدقهلية، الذى تحدى ظروفه الصعبة من حيث ولادته بقدم واحدة ومداومته على ممارسة هوايته المفضلة فى لعب كرة القدم.





واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى مطالب الطفل وأسرته ووجه بإشراكه في أحد الأندية أو مراكز الشباب المجاورة لمنزله لممارسة رياضة كرة القدم، إضافة إلى التنسيق بشأن انضمامه لفريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين من ذوى القدرات والهمم.



