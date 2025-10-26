خبير استراتيجي: إيران تبحث عن موقع جديد في الشرق الأوسط بعد تراجع نفوذها

أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران تبحث عن موقع جديد لها في الشرق الأوسط بعدما شعرت بأنها أصبحت خارج أي تسوية سياسية أو إقليمية، موضحًا أن طهران كانت تمتلك دورًا مؤثرًا قبل السابع من أكتوبر، إلا أن موازين القوى تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

استعداد حزب الله لفتح النار

أوضح "حمادة"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك اجتماعات تُعقد اليوم تشير إلى استعداد حزب الله لفتح النار، إلا أن هذا السيناريو بعيد تمامًا عن الواقع الحالي، مشددًا على أن الحزب لا يملك القدرة أو المصلحة في الدخول بحرب جديدة، وأن تهديداته الأخيرة لن تُترجم إلى تحركات عسكرية فعلية.

تصورات خاطئة

وأضاف أن هناك تصورات خاطئة لدى البعض حول قوة حزب الله، مشيرًا إلى أن الوضع الداخلي للحزب غير مستقر كما يُعتقد، وأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو ما أوقف المواجهات بين الجانبين، وليس اتفاقًا مباشرًا مع حزب الله نفسه.

التطورات الإقليمية الأخيرة

وشدد على أن التطورات الإقليمية الأخيرة تدفع كل الأطراف لإعادة حساباتها، لافتًا إلى أن إيران وحلفاءها يواجهون تحديًا كبيرًا في الحفاظ على نفوذهم التقليدي بالمنطقة، متابعًا: "الموفدة الأمريكية ستطلب تحديد سقف زمني لاستلام السلاح من حزب الله".