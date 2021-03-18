رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال

أعلنت مبادرة إحلال السيارات في مصر امس عن أسعار الموديلات المشاركة في المبادرة ، والتي وصلت إلى 7 طرازات من مختلف الشركات التي تقوم بتجميع سيارتها محليا .

ويبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار موديلات لادا جرانتا وبي واي دي F3 المتاحة في مصر والمصنعة في السوق المحلي ، والتي تشارك بهما الشركة المجمعة لهم في المبادرة.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار السيارتين لادا جرانتا وبي واي دي F3 ومواصفاتها .

1- بي واي دي F3

ينتمى طراز بي واي دي F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

تعتمد السيارة بي واى دي F3 على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن أسعار السيارة بي واى دي F3 داخل المبادرة رسميا فتأتى :

- أول فئة 155.500 ألف جنيه

- ثاني فئة 175.500 ألف جنيه





2- لادا جرانتا

تستمد السيارة لادا جرانتا ، قوتها من محركين أولهما للفئة الأولى M/T ، وهو رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .

اما المحرك الثاني للفئة الثانية A/T مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة لادا جرانتا على منظومة الجرّ الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

أما عن أسعار السيارة لادا جرانتا داخل المبادرة رسميا فتأتى :

- أول فئة مانيوال 145.800 ألف جنيه

- ثاني فئة أوتوماتيك 157.500 ألف جنيه