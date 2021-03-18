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تكنولوجيا

قرار صادم من سامسونج لمحبي الهواتف كبيرة الحجم

الخميس 18/مارس/2021 - 04:55 ص
قرار صادم من سامسونج
قرار صادم من سامسونج لمحبي الهواتف كبيرة الحجم
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قسم التكنولوجيا
حالة من الصدمة أصابت محبي هواتف أندرويد الرائدة ذات الشاشات الكبيرة، بعدما أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن قرارها المفاجئ للعام الحالي.

و بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، أعلن العملاق الكوري عن قراره بتأجيل طرح اى إصدارات جديدة من فئة الـ " نوت" المميزة فى عام 2021 الجاري، حيث كان منا لمتوقع الكشف عن جلاكسي نوت 21.

بررت شركة سامسونج قرارها المفاجئ بسبب قلة عدد الرقائق الذكية التى تشرف على إنتاجها، الأمر الذى يؤجل من عملية تصنيع هاتفها الجديد، إلا أنها أعلنت عن طرح الإصدار الجديد فى عام 2022 المقبل.

قال "ديج كو" الرئيس التنفيذي لسامسونج:" يواجه العالم مشاكل عدة فى تصنيع الرقائق الذكية وأشباه الموصلات بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية".

كشف خبراء عن نية سامسونج تقليل شحنات هواتفها الذكية بنحو 5%، الأمر الذى سينتج عنه تضارب كبير في ايراداتها، لأن فئة الـ"نوت" هى الأبرز و الأغلى فى إصداراتها.
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