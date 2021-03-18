بفستان مطرز .. جوهرة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت جوهرة في الصورة بإطلالة جذابة، وارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل الذي كشف عن رشاقتها.





وانتعلت جوهرة حذاء "بوت" طويلاً يصل أعلى الركبة ، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المميزة والمتناسقة مع لون بشرتها.