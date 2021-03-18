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برلمان

نائبة عن رعاية مصر الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني: تعني لنا الكثير

الخميس 18/مارس/2021 - 05:55 ص
الحوار الفلسطينى
الحوار الفلسطينى
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محمد الشعراوي
قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، ان القضية الفلسطينية واحدة من القضايا الكبرى الموضوعة على جدول أعمال السياسة المصرية منذ بدايتها، مشيرة إلى أنها تحظى بأهمية كبيرة شأنها شأن القضايا المصرية الهامة .

وأضافت "النقاش" في تصريحاتها لـ "صدى البلد" أن فلسطين تعني الكثير بالنسبة لمصر، مثمنة  بداية الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإهتمام بهذه القضية ليس جديد، لذلك من الطبيعي أن نجد هذه القضية من أولويات الدولة المصرية، وسعي الدولة المصرية إلى إنهاء الانقسام الموجود بالدولة ولم شملها مرة أخرى.

وبدأت بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة ١٥ فصيلا وقوى وطنية وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية وذلك في اطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

شارك قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية  فى الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بـ القاهرة.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، عاجلا أفادت به أن تم برعاية مصرية و تم انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.

كما عرضت، أن قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.
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