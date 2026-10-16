التحقيق مع المتهم بإدارة صفحة لبيع الأسلحة البيضاء وتصنيعها في عين شمس

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع عاطل له معلومات جنائية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية، وتصنيعها داخل ورشة خاصة بمحل سكنه في منطقة عين شمس بالقاهرة.

كواليس ضبط المتهم

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام المتهم بإدارة الصفحة المشار إليها واستخدامها في الترويج لنشاطه الإجرامي وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على 22 قطعة سلاح أبيض، إلى جانب الأدوات والخامات المستخدمة في تصنيع الأسلحة، وهاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشة خاصة به في محل سكنه، وإدارة الصفحة الإلكترونية للترويج لبيعها والتربح من عائد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.