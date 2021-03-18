الحساسية و الإكزيما أبرزها .. تعرف على أسباب اسمرار حول الفم

يعاني الكثير من الأشخاص من وجود مشكلة إسمرار حول الفم و ذلك نتيجة لممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة و التي تؤثر على شكل الجمالي للوجه بالسلب وبالأخص لدى الفتيات.





كشفت الدكتور أمنية إسماعيل أخصائية الجلدية، عن بعض أسباب وجود الاسمرار حول الفم ومنها:





-نوع من احساسية الناتجة مثل أكل الشطة / المواد الحافظة / المقليات.

-التهابات بكتيرية أو فطرية داخل الفم.

-التهاب الاسنان المزمن.

-التهاب القولون أو المعدة المزمن.

-الاكزيما الوراثية أو التهاب الجلد التأتبي.

-ازاله الشعر من الجلد حول الفم بالطرق التقليدية مع عدم مراعاة دهان كريمات معينة بعد الازالة.





وأضافت أخصائية الجلدية، أن ليس بالضروره كل من يعانون من التهاب في الفم و الاسنان او القناة الهضمية أن يكون لديهم أسمرار حول الفم.



