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مرأة

الحساسية و الإكزيما أبرزها .. تعرف على أسباب اسمرار حول الفم

الخميس 18/مارس/2021 - 07:54 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من وجود مشكلة إسمرار حول الفم و ذلك نتيجة لممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة و التي تؤثر على شكل  الجمالي للوجه بالسلب وبالأخص لدى الفتيات.

كشفت الدكتور أمنية إسماعيل أخصائية الجلدية، عن بعض أسباب وجود الاسمرار حول الفم ومنها:

-نوع من احساسية الناتجة مثل أكل الشطة / المواد الحافظة / المقليات. 
-التهابات بكتيرية أو  فطرية داخل الفم. 
-التهاب الاسنان المزمن. 
-التهاب القولون أو المعدة المزمن. 
-الاكزيما الوراثية أو التهاب الجلد  التأتبي. 
-ازاله الشعر من الجلد حول الفم  بالطرق التقليدية مع عدم مراعاة دهان كريمات معينة بعد الازالة.

وأضافت أخصائية الجلدية، أن ليس بالضروره  كل من يعانون  من التهاب في الفم و الاسنان او القناة الهضمية أن يكون لديهم أسمرار حول الفم.

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