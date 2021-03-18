تحميك من سرطان بطانة الرحم.. تعرف على فوائد الشاى الأخضر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول الشاى الأخضر.
فوائد الشاي الأخضر :
1)تقليل خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.
2)المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
3)المساعدة على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.
4)حرق الشحوم وخسارة الوزن الزائد
5)تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض.
6)تقليل خطر الإصابة بداء باركنسون الذي يُعدُّ ثاني أكثر الاضطرابات العصبية التنكسية شيوعًا.
طبعا هناك ايضا بعض الاضرار ولاسيما انه يحتوي على الكافين، لذا يرجى استشارة الطبيب للاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية فبل الاسراف في تناول الشاي الاخضر.