شكرًا لكل شخص.. محمد رمضان يحتفل بوصوله 17 مليون متابع على فيسبوك

يحتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمى على إنستجرام بوصول متابعيه إلى ١٧ مليون متابع على حسابه الرسمى فى فيسبوك.





ونشر صورة لحسابه على فيسبوك معلقا:" صفحتى على فيسبوك وصلت الى ١٧ مليون متابع شكرا لكل شخص".





و يشارك رمضان في السباق الرمضانى بمسلسل:" موسى" مع كلا من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.







