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فن

شكرًا لكل شخص.. محمد رمضان يحتفل بوصوله 17 مليون متابع على فيسبوك

الخميس 18/مارس/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
يحتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمى على إنستجرام بوصول متابعيه إلى ١٧ مليون متابع على حسابه الرسمى فى فيسبوك.

ونشر صورة لحسابه على فيسبوك معلقا:" صفحتى على فيسبوك وصلت الى ١٧ مليون متابع شكرا لكل شخص".

و يشارك رمضان في السباق الرمضانى بمسلسل:" موسى" مع كلا من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.  


وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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