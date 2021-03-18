"الشيوخ" الأمريكي يصادق على كاثيرين تاي كبيرا للمفاوضين التجاريين

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على تعيين كاثيرين تاي في منصب كبير المفاوضين التجاريين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاءت نتيجة التصويت بحصول تاي على 98 صوتا من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المائة، دون اعتراض أحد من الحاضرين، لتكون أول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تتولى هذا المنصب التجاري الرفيع.





وكان قد تمت الموافقة على تاي بالإجماع من جانب أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم 3 مارس الجاري بعد أن وافق عليها كل من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.





وعملت تاي محامية رفيعة المستوى بإحدى لجان مجلس النواب بالكونجرس منذ عام 2014 ولعبت منذ أربع سنوات دورا رئيسيا في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبين المجلس بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبين كل من كندا والمكسيك، كما عملت من قبل بمكتب الممثل التجاري الأمريكي منذ عام 2007 وأصبحت مستشارة بشأن الصين منذ عام 2011.





ويأتي تعيين تاي في وقت تواجه فيه إدارة بايدن عدة تحديات في العلاقات التجارية الأمريكية مع كل من الحلفاء والأعداء، ولم يعلن البيت الأبيض كيف سيتم التعامل مع الرسوم التجارية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من الخارج وكذلك على الواردات الصينية بوجه عام.



