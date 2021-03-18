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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 18-3-2021 .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 08:20 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس 18- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.د والعربية.


سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 18.75 جنيه للبيع 18.59 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.92 جنيه للبيع و21.70 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.14 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 51.13 جنيه للبيع 49.03 جنيه للشراء.

 
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