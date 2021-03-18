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درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الخميس 18-3-2021.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 08:27 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 - 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

القاهرة الصغرى 13 والعظمى  23
 
شبين الكوم  الصغرى 14 والعظمى 23
 
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20
 
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
 
بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
 
السلوم الصغرى 10 والعظمى 18
  
بورسعيد الصغرى14 العظمى 19
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

دمياط الصغرى 13 والعظمى 19 

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

السويس الصغرى 13 والعظمى 23

العريش الصغرى 11 والعظمى 20

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