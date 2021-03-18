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على بوابة مصر الرقمية.. إزاى تجدد رخصة عربيتك فى دقائق.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 09:36 ص
تجديد رخصة السيارة
تجديد رخصة السيارة
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لفيديو  بعنوان "إزاى تجدد رخصة عربيتك فى دقائق".

وتضمن الفيديو التفاصيل الكاملة لتجديد رخصة المركبة من خلال الهاتف المحمول من الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.


ولتجديد الرخصة، يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية:
يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.
يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.
لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.
عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.


أما المستندات المطلوبة فهي:

الرخصة السابقة
صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

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