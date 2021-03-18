إسرائيل: تضخم أسعار النقل والسكن والغذاء لمستويات كبيرة بسبب تداعيات كورونا

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في إسرائيل الذي يعبر عن مستوى التضخم بنسبة 3ر0 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وكذلك ارتفع المؤشر بنسبة متوسطه قدرها 2ر0 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية.











وجاءت تلك الارتفاعات متجاوزة نسبة 1ر فى المائة التى سبق لمحللى الاقتصاد أن توقعوا ألا يتعداها مستوى التضخم فى إسرائيل خلال فبراير 2021.











ورصد مكتب الإحصاء الإسرائيلي في تقرير اليوم، الخميس، ارتفاعات تصل إلى نسبة 7ر5 في المائة بأسعار الفاكهة و2ر1 في المائة بأسعار الملابس و7ر0 في المائة بأسعار النقل، كما صعدت أسعار المساكن في إسرائيل خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في فبراير الماضي بنسبة 3ر4 بالمائة مقارنة بالأشهر العشرة المنتهة في فبراير 2020.







