ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 18 شيشة وتحرير 12 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية في أسيوط

الخميس 18/مارس/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
شن حي غرب أسيوط برئاسة محمد البشير رئيس الحي حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 وذلك في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها الحي للتأكد من إلتزام كافة المنشآت التجارية  بالإجراءات الاحترازية وفرض الإنضباط .

اقرأ أيضا :



كانت الحملة بالإشتراك بين قسم الأشغالات والتراخيص والبيئة بالحي  واسفرت الحملة عن ضبط  18 شيشة وتحرير 12محضر متنوع بشارع 26 يوليو منطقة الجامع الكبير .


وقال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط أن الحملات تاتي في ظل استمرار الحي في تنفيذ القانون علي المخالفين، مشيرا بأهمية تلك الحملات  للحفاظ علي سلامة المواطنين وفرض سيادة القانون . واستمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشر فيروس كورونا .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة