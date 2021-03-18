ضبط 18 شيشة وتحرير 12 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية في أسيوط

شن حي غرب أسيوط برئاسة محمد البشير رئيس الحي حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وذلك في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها الحي للتأكد من إلتزام كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية وفرض الإنضباط .





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كانت الحملة بالإشتراك بين قسم الأشغالات والتراخيص والبيئة بالحي واسفرت الحملة عن ضبط 18 شيشة وتحرير 12محضر متنوع بشارع 26 يوليو منطقة الجامع الكبير .







