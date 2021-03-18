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برلمان

حماة الوطن يدين هيومن رايتس ووتش بسبب تقاريرها المغلوطة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:20 ص
حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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أحمد أيمن
ادان حزب حماة الوطن استمرار الحملات الممنهجه التي تطلقها المؤسسات الحقوقية ذات الأجندات التحريضية لاسيما هيومن رايتس ووتش في ضوء ماتناوله تقريرها المزعوم حول الاوضاع فى سيناء.

واكد الحزب ان ما جاء فى البيان هو اكاذيب ومعلومات مغلوطة ومضلله تهدف الى تشويه ما يحدث من انجازات فى  سيناء دون ان تقدم دلائل حقيقية لما تدعية من اتهامات باطلة بل حمل التقرير  فى مضمونه الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة إثبات ذلك بأي دليل حقيقى  مستندا فيما أورده منها إلى جهات معروف عنها عداءها البين للنظام السياسي المصري، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي.

ويؤكد أن القوات المسلحة تعمل في إطار دستوري وقانوني لإنشاء مناطق عازلة لتعزيز الأمن وتقوم  بتعويض السكان النازحين 
ويوضح  الحزب أن الجيش المصري يخوض معركة مصيرية في سيناء، فهو يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ويكفيه شرفا أنه يقدم كل يوم من دماء أبنائه، فداء لشعب مصر اجمع ليحقق وعده بحماية الوطن ضد كل خطر و يضرب مثالا في البطولة سيتناولها التاريخ ويتداولها كنموذج لما ينبغي أن تكون عليه التضحية.

ويضيف الحزب إن الشعب المصري أصبح واعيا لدرجة كبيرة، ويثق في قيادته السياسية ومؤسسته العسكريه ولا يصدق مثل هذه التقارير المشبوهة التي من شأنها التشويش وتزييف بطولات الجيش وأهالي سيناء في مواجهة الإرهاب .
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