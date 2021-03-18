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محافظات

زيادة أعداد الفرق الطبية.. محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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الفيوم- نبيل خلف
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الإجتماع تناول عرضا للوضع الراهن داخل المستشفيات من نسب الاشغال، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، ونسب مخزون الاكسجين، ومناقشة عدد من الاجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.
  
وأضاف أن المحافظ وجه بتكثيف حملات التثقيف الصحي والتوعية، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، فضلًا عن تشجيع المواطنين المستهدفين لتلقي التطعيم لما له أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابة بالفيروس.

، وذلك من خلال جميع الوسائل وصفحات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور المجلس القومى للمراة، ومبادرة طرق الأبواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية.

كما وجه المحافظ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وجه المحافظ الشكر لرجال وسيدات الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين داخل القطاع الصحى وخاصة مستشفيات العزل، لجهودهم خلال المرحلة السابقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، تقريرًا لموقف فيروس كورونا المستجد، موضحا المعدلات الأسبوعية للإصابات، وتوزيع الحالات بكل مستشفى، فضلًا عن عرض موقف ونسب مخزون الأكسجين السائل بالمستشفيات في ظل الجائحة، حيث أكّد توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حاليًا، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، والادوية، بالاضافة الى عرض موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلي، مشيرا إلى أنه تم زيادة الفرق الطبية الى ٧٠ فريق بدلًا من ٥٠.
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