لجنة التخطيط بالأهلي تدعو موسيماني لاجتماع الأسبوع المقبل

تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، إجتماعا مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد عودته من بلاده لحسم العديد من الملفات علي رأسها إحتياجاته للموسم الجديد .
وغادر موسيماني لجنوب أفريقيا من المونغو مباشرة برفقة جهازه المعاون للحصول علي أجازة هي الأولي منذ توليه قيادة القلعة الحمراء.
وكانت اسرة موسيماني غادرت إلي جنوب أفريقيا من القاهرة فيما لحق بها المدير الفني عقب مواجهة فيتا كلوب التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.
ويقضي موسيماني أجازة لمدة خمسة أيام يعود بعدها للقاهرة لقيادة تدريبات ابناء الرداء الأحمر إستعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثاني من أبريل بالخرطوم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا .