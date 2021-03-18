رسميا.. استبعاد أحمد حسن كوكا من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة



قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة المنتخب خلال مواجهتى كينيا وجزر القمر المقبلين وذلك بسبب الإصابة .



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف .



وشملت القائمة أحمد ياسر رينا نجم هجوم سيراميكا كليوباترا بعد المستويات المميزة التى يقدمها مع الفريق بمسابقة الدوري بالإضافة إلى ضم الحارس المميز عامر عامر .