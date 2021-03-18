رسميا.. استبعاد أحمد حسن كوكا من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة المنتخب خلال مواجهتى كينيا وجزر القمر المقبلين وذلك بسبب الإصابة .
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.
وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر
عامر
محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود
حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر
ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي
فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد
فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام
حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف .
وشملت القائمة أحمد ياسر رينا نجم هجوم سيراميكا كليوباترا بعد المستويات المميزة التى يقدمها مع الفريق بمسابقة الدوري بالإضافة إلى ضم الحارس المميز عامر عامر .