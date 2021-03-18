ذكرى استرداد طابا.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان تطوير مركز شباب طابا الجديد









افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب طابا الجديد (وادي الميراغ).





جاء ذلك في إطار زيارة الوزير لطابا لافتتاح عدد من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى استرداد طابا ، وتكريم شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها.





تمثلت أعمال تطوير مركز شباب طابا الجديد إنشاء ملعب خماسي، وتزويد المركز بأحدث الأجهزة الرياضية لصالة الجيم، وصالات أنشطة رياضية، وتأثيث المركز بالكامل.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن اليوم تمر ذكرى عزيزة على كل مصري بالاحتفال برفع العلم المصري على طابا، وهو ما يعكس التاريخ المشرف للنضال المصري من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم الباسلة لعودة كل ذرة من تراب الوطن، إضافة إلى عبقرية المفاوض المصري في قضية استرداد طابا باستخدام المواثيق والأدلة بمشاركة مجموعة من التيارات السياسية المختلفة من أجل استرداد الأرض.



