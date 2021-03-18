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رياضة

على رأسهم عبد الله السعيد .. حسام البدري يطيح بـ 6 نجوم من منتخب مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 02:50 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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عمرو الحلوانى

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد عدد من الأسماء البارزة من اللاعبين قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية.

ويأتى على رأس هؤلاء الأسماء عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وذلك فى ظل رؤية البدري بأن اللاعب عائد من الإصابة الطويلة ولن يكون مفيدا للمنتخب فى الوقت الحالى، وقرر البدري أيضا استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء فى الفترة الماضية.

وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات لاعب النادى الأهلى بسبب مستواه المتراجع فى الفترة الأخيرة، وفضل البدري استبعاد طاهر محمد طاهر الجناح الهجومى للأهلى بسبب كثرة إصاباته فى الفترة الأخيرة.

وقرر البدري أيضا استبعاد محمود علاء مدافع الزمالك وذلك بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه بشكل مستمر فى تشكيل الزمالك الأساسى، وقرر البدري أيضا استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلى رغم الرصيد الدولى الجيد الذى يملكه وذلك بسبب عدم تواجده بشكل مستمر فى تشكيل الأهلى الأساسى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف .


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