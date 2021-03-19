نشرة أخبار العالم: تحذير من الصحة العالمية.. إعلان مهم من السودان عن سد النهضة.. واشتعال الحرب بين بوتين وبايدن





الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا في هذه المناطق

بيان رسمي من الكويت بعد فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

اشتعال الحرب الكلامية بين بوتين وبايدن

إعلان هام من السودان بخصوص أزمة سد النهضة

نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة





الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا في هذه المناطق

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد بشأن انتشار فيروس كورونا في البلقان ووسط أوروبا.





ووفقا لـ "بيزنس ريكوردر"، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة بشكل خاص" من وضع "كوفيد-19" في منطقة البلقان واوروبا الوسطى، مشيرة إلى أن عمليات الاستشفاء والوفيات هي من بين الاعلى في العالم.





وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن الوضع الوبائي في البلقان، وكذلك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا الوسطى".





بيان رسمي من الكويت بعد فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا رسميا بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين.





وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا".





وأشار البيان إلى أن "القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021".





وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت، في وقت سابق، قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.





واستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.





اشتعال الحرب الكلامية بين بوتين وبايدن

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة على وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، له بأنه "قاتل"، قائلا: أتمنى له الصحة".





ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال" الروسية، قال بوتين، في معرض رده على اتهام بايدن له:" أتمنى له الصحة.. الناس ترى في غيرها ما هي عليه"





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت سابق لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بأن نظيره الروسي "سيدفع ثمنًا" للتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وعندما سأله المذيع "إذا تعرف فلاديمير بوتين حقًا.. هل تعتقد أنه قاتل؟"، فرد بايدن بـ"نعم".





أكد الكرملين أن موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات بين البلدين، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس بوتين "سيئة للغاية" و"غير مسبوقة".





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة؛ بحسب "روسيا اليوم".





وأوضح بيسكوف أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة.





إعلان هام من السودان بخصوص أزمة سد النهضة

أعلن السودان أنه تسلم ردودا إيجابية من الرباعية الدولية التي دعيت للوساطة في أزمة سد النهضة.





ووفقا لوكالة الانباء السودانية "سونا"، أعلن المهندس مصطفى حسين الزبير رئيس الفريق الفني المفاوض في سد النهضة أن السودان تسلم ردودًا ايجابية جدًا من كل الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة وهي الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات أصلًا.





وأضاف أن كل الأطراف قد رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة، وأعربت الأطراف الدولية، عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه واتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.





وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن "الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولًا لإتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة".





وفي سياق المتصل، قال الزبير إن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها، الأمر الذي يعتبر مخالفًا للقانون الدولي فيما يتعلق بإستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع إتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.





ودعا المهندس مصطفى الزبير، الجارة إثيوبيا للإحتكام إلى صوت العقل وإحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والإلتزام بمبدأ الإستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لإتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.





وأضاف إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي ،كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآتنا الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة ، ونؤكد بأن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.





وكان السودان قد بعث في 13 مارس الجاري بخطاب الى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ونظيره الافريقي علاوة على الولايات المتحدة طالبا تدخلها مجتمعة في ملف السد المثير للجدل.





وبدورها، رفضت أثيوبيا مقترح السودان الداعي لتشكيل وساطة رباعية لحل الخلافات حول سد النهضة وأعلنت تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات مع مصر والسودان.





وفي أول تعليق لها بعد الدعوة السودانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود البَنّاءة والتعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان، لحل الخلافات بشأن سد النهضة".





وأضافت الخارجية أن واشنطن تشجع استئناف الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.





وشددت على انها تواصل العمل بنهج متوازن للحد من التصعيد في المنطقة.





بدورها أعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي، بحثا عن حل للأزمة.





وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي-إن المنظمة مستمرة في دعم جهود الاتحاد الأفريقي، معربا عن اعتقاده بأن جهود الوساطة (لم يحدد الرباعية أم الأفريقية) مهمة للغاية وينبغي أن تمضي قدما إلى الأمام.





نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

تعرض وزير الخدمة المدنية اليمني، الدكتور عبدالناصر الوالي، لمحاولة اغتيال فاشلة من خلال استهداف موكبه بعبوة ناسفة.





وأكدت مصادر أمنية في العاصمة اليمنية نجاة الوالي من محاولة الاغتيال في مدينة عدن، بعد ان تم استهداف موكبه على طريق العريش بمديرية خور مكسر، بعبوة ناسفة خلال توجهه إلى مقر عمله.





وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك عبوة ناسفة أخرى في طريق الوزير لكنها لم تنفجر وجرى تفكيكها.





وأكدت المعلومات أن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.





وكان الدكتور الوالي في طريقه إلى حضور حفل تكريمي يقام صباح اليوم على شرفه، نظمه مجلس الاختصاصات الطبية اليمني ورابطة جراحي العظام الجنوبية.





ووفقا لناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت محاولة اغتيال الوزير اليمني بعد ساعات من إحباط هجوم بطائرات مسيرة على مقر محافظ عدن ومبنى الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي.