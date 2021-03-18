محمد مندور يفوز بجائزة السفارة الألمانية ومنتدى القاهرة للمناخ.. صور

حصل محمد مندور مدير تحرير صدى البلد على جائزة CCT للصحافة المقدمة من السفارة الألمانية ومنتدى القاهرة للمناخ 2020 وتسلم الجائزة من سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل نون، اليوم الخميس، بمقر السفارة بالزمالك.





وقال السفير الألماني بكلمته التي ألقاها في الاحتفالية: قررنا كسفارة مهتمة بقضايا البيئة إبراز قيمة العمل الرائع للصحفيين والاعلاميين المتخصصين في مجال البيئة واطلقنا جائزة منتدى القاهرة للمناخ والتي تمنح لستة صحفيين اظهروا التزامهم بقضايا البيئة في كتاباتهم الصحفية.





وأشاد بالأعمال المقدمة للجائزة من الفائزين، وقال: أشد على ايديكم انتم ومؤسساتكم الصحفية لمواصلة تناول قضايا ومشكلات البيئة هنا في مصر.





وتابع : لقد أخذت ألمانيا على عاتقها جعل السياسات البيئية محورا رئيسيا في علاقتها الخارجية سعيا نحو تنفيذ إتفاقية باريس للمناخ ونحن منخرطون في ذلك مع شركائنا حول العالم وفي مقدمتهم مصر بشكل خاص ،حيث تربط المانيا ومصر شراكة وثيقة وتعاون في مجالات عديدة بدءًا من مجالات الطاقة المتجددة وصولا لمجال إدارة المخلفات الصلبة.





وأضاف السفير الألماني بالقاهرة : من دواعي فخرنا بالسفارة أن كلا البلدان متعاونان لرفع الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والمشكلات البيئية من خلال مشروع التعاون المشترك "منتدى القاهرة للتغيرات المناخية"، والتي تتم عامها العاشر هذا العام وقد حظيت بتعاون كبير مع الاعلاميين لرفع الوعي بقضايا البيئة.





وتابع سيريل نون: صرفت جائحة كورونا الأنظار عن القضايا البيئية وبالرغم من ذلك لاتزال التغيرات المناخية وقضايا التنوع البيولوجي تهدد حياتنا ومستقبلنا، واليوم أكثر من اي يوم مضى تمثل الصحافة البيئية أهمية لرفع الوعي بالقضايا البيئة فهي حلقة الوصل بين الحكومة والمجتمع المدني والمجال الاقتصادي والمواطنين.





يذكر ان محمد مندور شارك في المسابقة عن موقع صدى البلد بمجموعة تقارير وتحقيق صحفي وفيلم قصير عن قضايا البيئة.



