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حوادث

إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا

الخميس 18/مارس/2021 - 07:24 م
صدى البلد
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يوسف رجب

شن جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية موسعة على مدار ٤٨ ساعة، بقيادة عبدالله موسى رئيس قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك ورائد هارون مدير فرع قنا، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تمكن خلالها من تحرير محاضر و غلق منشآت طبية و ضبط آلاف السلع، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بهدف ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري.


وأسفرت الحملة، عن تحرير ٩٦ محضرا بمدينتي قنا وقوص، تم خلالها ضبط ٢٥ ألف علبة سجائر،  ٥٠٠٠ كمامة مجهولة المصدر، ٧٠٠ كيلو جرام من اللحوم الفاسدة المعدة للبيع، غلق ٨ منشآت طبية تضم " عيادات خاصة، معامل تحاليل، صيدليات"، منها مركز طبي يمتلكه شخص ينتحل صفة طبيب رغم حصوله على معهد حاسب آلي.


كما ضبطت الحملة كميات هائلة من أدوية التخسيس و مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، جرى إغلاق ٣ كافيهات غير مرخصة، خالفت الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.


ودعا محافظ قنا، المواطنين إلي معاونة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.


وأشار محافظ قنا، إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.


أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327 - 096333638  أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم و البعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الضارة.


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إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
إغلاق 8 منشآت طبية غير مرخصة في قنا
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