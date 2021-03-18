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أخبار العالم

الأردن.. أكثر من 250 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

الخميس 18/مارس/2021 - 07:28 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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محمود نوفل
رصدت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالمملكة الاردنية الهاشمية ، إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا حيث بلغ 189921 شخصًا. 

وقالت الخلية بحسب الدستور الاردنية : في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 61100 شخص، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الخميس.

وأضافت  أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 598884 شخصًا.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أعلن عن تخصيص اليوم الخميس الموافق 18 مارس، لمن يملكون موعدًا لتلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا فقط.

وافاد المركز يأنه سيتم وضع برنامج يُعلن عنه خلال الأسبوع القادم للأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم سابقًا سواء أكانت جرعة أولى أو ثانية وحسب نوع المطعوم.
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