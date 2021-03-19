طلبة جامعة حلوان يشيدون بتطبيق الجامعة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات

اختتمت جامعة حلوان اليوم إمتحانات منتصف العام الدراسي للفصل الدراسي الاول 2020/2021 والذى عقدت وسط الإجراءات الإحترازية وذلك لظروف جائحة كورونا.





واتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الوقائية الاحترازية لضمان سير الامتحانات بدون إصابة بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة ومرور فترة الامتحانات بأمان على جميع الطلاب.





وقال الطالب ابراهيم محمد أن الجامعة حرصت علي تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية الملحوظة لتأمين فترة الامتحانات،لحمايتنا من الاصابة.





بينما قال وائل جمال أننا جميعًا شهدنا عمليات التعقيم والتطهير والتى كانت تتم قبل الدخول الامتحانات وبعد الانتهاء منها.





واضافت نانسى صلاح أن الجامعة كانت تشدد على فرض ارتداء الكمامة ولا يتم السماح لأحد بالدخول بدون ارتداها بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة.





ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز أن الجامعة كانت تنظم طرق الدخول والخروج إلى لجان الامتحانات لتلاشي حدوث أى حالات تكدس أو زحام بين الطلاب.