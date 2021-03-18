ورش تدريبية للنهوض بالمنظومة البحثية بجامعة حلوان.. ونجم: نعمل على رفع الوعى بالبحث العلمى باعتباره المدخل الحقيقى لتحقيق التنمية

رئيس جامعة حلوان :

نعمل على رفع الوعى بالبحث العلمى





دعم البحث العلمى بجامعة حلوان تناقش المفاهيم الخاطئة بالنشر الدولى





جامعة حلوان :

البحث العلمى المدخل الحقيقى لتنمية المجتمع









تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الاون لاين حول موضوعات داعمة للابحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح و الارتقاء بالمستوى البحثى ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.









وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن البحث العلمي يعد المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، نظرًا لدوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وقال انه مما لاشك فيه أن ورش العمل تسهم بشكل كبير فى إطلاق الإبداع وتوسيع نطاق البحوث العلمية، بما يسهم فى تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لجامعة حلوان.









واضاف ان جامعة حلوان تحرص على العمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، وذالك يٱتى من ان البحث العلمى يعد ركيزة أساسية نظرًا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع .









واضاف الدكتور محمد القصاص أن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.









وقد اطلق المركز هذ الاسبوع فعاليات ورشة عمل النشر الدولى للبحوث فى الفنون البصرية التى نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان عبر تطبيق زووم، انطلاقا من حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمى .









حاضر في ورشة العمل الدكتور ضياء أحمد محمد أحمدين، مدرس علوم الفنون البصرية، بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وأدار ورشة العمل الدكتورة فاطمة اسماعيل عضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم البحث العلمى .





تناولت الورشة المفاهيم أساسيات النشر العلمي الدولى فى مجال الفنون البصرية، والتعرف على أهم الناشرين الأكاديميين في العالم لأبحاث الفنون البصرية، وكيفية اختيار الدورية العلمية المناسبة، وكذلك إجراءات تسليم المواد البحثية، وإجراءات الفحص الأولي للبحوث، و تحكيم البحوث.





كما تناولت الورشة الرد على العديد من اسئله اعضاء هيئة التدريس من قطاع كليات الفنون و الخاصة بمشكلات و معوقات نشر البحوث العلمية فى مجال الفنون البصرية لأعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون.





هذا وقد شهدت ورشة العمل مشاركة كبيرة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية.