اليوم.. محافظ القاهرة يطلق مبادرة جمل مدينتك

جمل مدينتك ، يتم من خلالها تطوير وتجميع شوارع العاصمة بالمشاركة المجتمعية والشباب.





ومن المقرر أن يطلق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعة مبادرة "جمل مدينتك " من أمام ديوان عام محافظة القاهرة .





وقال المحافظ إن المبادرة تطلقها محافظة القاهرة بمشاركة الشباب لتجميل أحياء العاصمة ، واستغلال المواهب الفنية في تجميل الشوارع مع التوعية بضرورة عدم القاء المخلفات في الشوارع.





وتكثف المحافظة من أعمالها لتنفيذ خطة العمل التى تم وضعها لمراجعة جاهزية الشوارع منذ خروج موكب نقل المومياوات المصرية من المتحف المصري بالتحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب .



ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات .

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات .



أعلنت محافظة القاهرة إطلاق مبادرة جديدة اليوم تحت عنوان