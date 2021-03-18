التلفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة من مسجد السلام بمحافظة جنوب سيناء

ينقل التلفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة وموجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السلام بمدينه الطور، بمحافظة جنوب سيناء.





ويتلوا قرآن الجمعة القاريء الشيخ ياسر محمود الشرقاوي ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.





ونظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء الخميس، قافلة كبرى لواعظات الأوقاف في طابا والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها من مدن محافظة جنوب سيناء، وتستمر حتى الأحد الموافق ٢١ مارس الجاري.





وتشارك عدد من الواعظات هن:





1. رابحة صلاح الدين.





2. فاطمة موسى.





3. راوية خليل.





4. وفاء عبد السلام.





5. صفاء إبراهيم.





6. كاميليا كامل.





7. مرفت عزت محمد.





8. دينا محمد جدامي.





9. هالة ربيع.



