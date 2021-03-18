مطار القاهرة يعزل راكبا مصريا قادما من السعودية بسبب إيجابية كورونا





عزلت سلطات مطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا قادما من جدة على متن الخطوط الجوية السعودية، بعدما أثبت الفحص إيجابية كورونا له، وجار تعقيم خط سير الركاب لتأمين سلامة الركاب.





قالت مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة جده 303 التابعة ااخطوط السعوديه ، وبفحص Pcr الخاص براكب مصري ع ل ع ٦٣ سنة، قادم علي متن الطائرة من قبل الحجر الصحى تبين إيجابية التحليل وبناء عليه تم حجزه لحين وصول الاسعاف لحجزه بمستشفى العباسيه، وجارى تعقيم خط سير الراكب لتأمين سلامة باقى ركاب الرحلات وصول.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.



