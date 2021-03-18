طريقة عمل البيتزا الإيطالى بخطوات سهلة وسريعة

هناك الآلاف من أنواع البيتزا ، ودائمًا ما تكون طبقًا مغذيًا وفاتحا للشهية إليك وفقا لموقع Bright Side بعض وصفات سريعة للبيتزا
بيتزا في مقلاة
مكونات:
9 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة من القشدة الحامضة
2 بيض
صودا الخبز
1/2 ملعقة صغيرة خل
جبنه
كيفية تحضيرها
قطّع اللحم أو الخضار التي أعددتها للطبقة العلوية. وزعي الطبقة فوق الخليط ورشي الجبن المبشور. غطي المقلاة واخبزيها لمدة 15 دقيقة.
2 و1/2 كوب دقيق
1 كوب ماء دافئ
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة النشطة
1 ملعقة صغيرة ملح
250 جرام من الطماطم المفرومة
150 جرام جبن موزاريلا
2 فص ثوم
ريحان
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة من الزعتر ، إذا رغبت في ذلك
فلفل اسود
ملح
أثناء ارتفاع العجينة ، نقطع الثوم ونقليها بالزيت. نضيف الطماطم ونرش الملح والفلفل وتخبز لمدة 15 دقيقة.
قسّم العجينة إلى قسمين. افرد كل قطعة من العجينة بحذر على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق ولفها في دوائر بارتفاع 0.5 سم.
وزعي صلصة الطماطم فوق البيتزا وضعي فوقها شرائح الموتزاريلا والريحان.
تُخبز البيتزا لمدة 10 دقائق على حرارة 220 درجة مئوية حتى يذوب الجبن.
بيتزا في مقلاة
مكونات:
9 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة من القشدة الحامضة
2 بيض
صودا الخبز
1/2 ملعقة صغيرة خل
جبنه
كيفية تحضيرها
يمزج القشدة الحامضة والدقيق والبيض في وعاء.
انقعي الصودا في نصف ملعقة صغيرة من الخل وأضيفيها إلى الخليط و امزجى كل شيء جيدًا.صبى الخليط في مقلاة مدهونة بالزيت.
قطّع اللحم أو الخضار التي أعددتها للطبقة العلوية. وزعي الطبقة فوق الخليط ورشي الجبن المبشور. غطي المقلاة واخبزيها لمدة 15 دقيقة.
البيتزا الأيطالية
المقادير :
لتحضير العجينة:
2 و1/2 كوب دقيق
1 كوب ماء دافئ
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة النشطة
1 ملعقة صغيرة ملح
للإضافات:
250 جرام من الطماطم المفرومة
150 جرام جبن موزاريلا
2 فص ثوم
ريحان
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة من الزعتر ، إذا رغبت في ذلك
فلفل اسود
ملح
كيفية عمل البيتزا
ينخل الدقيق في وعاء؛ نضيف الزيت والملح والخميرة يضاف الماء ويسكب في المنتصف ويحرك الدقيق من الأطراف إلى المنتصف.
تمزج العجينة باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.
غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة. يمكنك أيضًا وضعها في وعاء ووضعها في وعاء به ماء ساخن.
أثناء ارتفاع العجينة ، نقطع الثوم ونقليها بالزيت. نضيف الطماطم ونرش الملح والفلفل وتخبز لمدة 15 دقيقة.
قسّم العجينة إلى قسمين. افرد كل قطعة من العجينة بحذر على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق ولفها في دوائر بارتفاع 0.5 سم.
وزعي صلصة الطماطم فوق البيتزا وضعي فوقها شرائح الموتزاريلا والريحان.
تُخبز البيتزا لمدة 10 دقائق على حرارة 220 درجة مئوية حتى يذوب الجبن.