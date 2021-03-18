طريقة عمل البيتزا الإيطالى بخطوات سهلة وسريعة

بيتزا في مقلاة

مكونات:

كيفية تحضيرها

يمزج القشدة الحامضة والدقيق والبيض في وعاء.



انقعي الصودا في نصف ملعقة صغيرة من الخل وأضيفيها إلى الخليط و امزجى كل شيء جيدًا.





البيتزا الأيطالية







المقادير :





لتحضير العجينة:





للإضافات:





كيفية عمل البيتزا



ينخل الدقيق في وعاء؛ نضيف الزيت والملح والخميرة يضاف الماء ويسكب في المنتصف ويحرك الدقيق من الأطراف إلى المنتصف.



تمزج العجينة باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.







قسّم العجينة إلى قسمين. افرد كل قطعة من العجينة بحذر على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق ولفها في دوائر بارتفاع 0.5 سم.

وزعي صلصة الطماطم فوق البيتزا وضعي فوقها شرائح الموتزاريلا والريحان.

تُخبز البيتزا لمدة 10 دقائق على حرارة 220 درجة مئوية حتى يذوب الجبن.