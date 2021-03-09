طريقة عمل بيتزا التونة بـ 3 وصفات مختلفة

تعتبر البيتزا من اشهر الاكلات التى يحبها الصغار والكبار لذا نقدم لكم طريقة عمل بيتزا التونة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بي سي سفرة.

الوصفة الاولى

مقادير بيتزا بالتونة

عجينة البيتزا

2 ملعقة زيت

2 كوب دقيق

ماء ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة رشة ملح ثلث كوب

" الحشو "

صلصة بيتزا علبة تونه فلفل الوان بصل حلقات ليمون

ربع ملعقة كمون

جبنة موتزاريلا

زيتون اسود حلقات

جبنة رومى

طريقة عمل بيتزا بالتونة:

* نضع الدقيق و الزيت و الخميرة والسكر و الملح والماء الدافىء ويعجن ويترك ليخمر لمدة ساعة

* تفرد العجينة عليها الصلصة وعليها تتبيلة التونة والجبن الرومى والزيتون وباقي مقادير الحشو وتدخل الفرن و تقدم.





الوصفة الثانية

مقادير بيتزا بالتونة

العجينة

كيلو دقيق لبن أو ماء

للعجن

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

زعتر جاف

الحشو

تونة فلفل ألوان

بصل أحمر جوانح

زيتون أسود حلقات

عصير ليمون

جبنة موتزاريلا

طريقة عمل بيتزا بالتونة

* إعجنى العجينة ثم إتركيها لتتخمر و قطعى العجينة وإفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيقو أفردى العجينة فى الصينية





طريقة اعداد الحشو:

* إخلطى التونة مع الفلفل الألوان المقطع والبصل وقلبى و أفردى الحشو على العجينة فى الصينية مع الزيتون الأسود الحلقات والجبنة الشيدر المبشورة والموتزاريلا.





* قطعى كرات صغيرة من العجين وإحشيها بخليط الحشو والاجبان وضعيها على أطراف العجينة فى الصينية و ضعى البيتزا فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.





الطريقة الثالثة

مقادير بيتزا التونة

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ربع كوب زيت

كوب ماء دافىء للعجن

بصل

فلفل أخضر رومى

تونة

كاتشاب

شطة ناعمة

طماطم مفرومة

زيتون

حلقات جبنة موتزاريلا

كمون ناعم

فلفل أسود

طريقة تحضير بيتزا التونة:

* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة و أضيفى الزيت والماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة و إتركى الخليط حتى يتخمر.





* إفردى العجينة بالنشابة وإفرديها فى صينية ثم افردي الكاتشاب على العجينة أخلطى التونة مع شرائح البصل والكمون الناعم.





* واضيفيى الزيت والكمون والفلفل الأسود ثم إفردى الخليط على العجينة و رشى الجبنة على الوجه و أدخلى البيتزا الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.







