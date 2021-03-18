هدف أفشة في شباك فيتا كلوب الافضل في الجولة الرابعة من دورى ابطال افريقيا

إختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدف محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شباك فيتا كلوب الكونغولى الأفضل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التمريرة. المراوغة. التسديدة، هدف لاعب الأهلي محمد مجدى أفشة ضد فيتا كلوب هو هدف الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا".





وحقق النادي الاهلي الفوز بثلاثية نظيفة امام منافسه فيتا كلوب الكونغولى ليصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط.





كما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .





وظهر في التشكيل الأفضل في الجولة محمد مجدي قفشة نجم النادي الاهلي وزميله ياسر ابراهيم بينما غاب لاعبو الزمالك عن التشكيل .





وكان النادي الاهلي حقق الفوز بثلاثية نظيفة امام منافسه فيتا كلوب الكونغولى ليصعد الي وصافة مجموعته برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.





بينما تعرض الزمالك لخسارة كارثية امام الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد ليصعب موقفه في المجموع أكثر حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين بينما يتصدر المجموعة الترجي التونسي برصيد 10 نقاط .