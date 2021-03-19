صفة مشتركة بين الأميرة ديانا ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون

قبل إعلان خطوبتها من الأمير "ويليام" عام 2010، تمكنت دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون " من البقاء بعيدًا عن الأضواء قدر المستطاع، لكن بعد عقد قرانهما في شهر أبريل لعام 2011 أصبحت عضوة بارزة في العائلة المالكة البريطانية.





ومنذ ذلك الحين، فإنه عادة ما يكون جدول أعمالها مزدحمًا بأحداث وفعاليات ولقاءات مع أفراد من العامة ومواطنين من فئات مختلفة، وخلال الإغلاق الذي فُرض بالمملكة المتحدة بسبب جائحة كورونا عُقد بعض من هذه الفعاليات افتراضيًا وشاركت فيها دوقة كامبريدج إما بمفردها أو برفقة زوجها الأمير "ويليام" عبر منصة "Zoom" لاتصالات الفيديو.





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وتحدث الزوجان في الآونة الأخيرة مع عاملين رئيسيين في مجال مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانتشرت مقاطع فيديو من محادثاتهما عبر الإنترنت، وحلل خبير التخاطب والمتخصص في مجال التعليق الصوتي "جون بريجز" أحد هذه المقاطع، وصرح لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية بأن هذه الطريقة الجديدة في إجراء الفعاليات الاجتماعية تتيح فرصة نادرة لرؤية كيفية تعامل أفراد العائلة المالكة مع المواطنين.





وأضاف أن أفراد العائلة المالكة بصفة عامة بارعون في التحدث إلى آخرين غرباء تمامًا عنهم، لكن قبل تفشي جائحة كورونا كان من الصعب مشاهدة مثل هذه المحادثات والتفاعلات الاجتماعية أو سماع ما يدور خلالها، أما الآن في ظل توثيق المحادثات بينهم وبين المواطنين عبر مقاطع فيديو، أصبح يمكن رؤية أنها ليست أسهل المحادثات.





وقارن "جون بريجز" بين طريقة تفاعل "كيت ميدلتون" مع أفراد من العامة وبين الطريقة المعتادة للأميرة الراحلة "ديانا"، والدة الأمير "ويليام"، في المواقف ذاتها موضحًا أن دوقة كامبريدج تعتمد ما وصفه بـ"وضعية استماع"، ويكون رأسها مائلًا قليلًا إلى أحد جانبيها مثلما اعتادت الأميرة "ديانا".









واستطرد لافتًا إلى أنها تقول للطرف الآخر من خلال اعتماد هذه الوضعية: "أنا مهتمة وأستمع إليك.. وضعي لا يقف في طريق هذه المحادثة".



