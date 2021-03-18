شبيهة ميجان ماركل في مأزق بعد بث مقابلة أوبرا وينفري

بعد أن كانت تتقاضى أجرًا قدره 300 جنيه إسترليني مقابل الظهور بإطلالات الممثلة الأمريكية السابقة " ميجان ماركل "، وجدت البريطانية "سارا مهلانجا"، التي توصف بكونها شبيهة دوقة ساسكس، نفسها في مأزق في أعقاب بث مقابلة الدوقة وزوجها الأمير "هاري" مع المذيعة الشهيرة "أوبرا وينفري"، لدرجة أنها أصبحت "تخشى على مستقبلها".





يشار إلى أن "سارا مهلانجا"، البالغة من العمر 38 عامًا، تقيم في شمال غرب إنجلترا برفقة زوجها وطفليهما، ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هذه السيدة قولها إنها تعرضت لمضايقات من أشخاص يستغلونها "للتنفيس عن غضبهم تجاه ميجان ماركل"، بحسب وصفها.









كانت "ميجان ماركل" ذات الـ39 عامًا قد وجهت اتهامات للعائلة المالكة البريطانية بـ العنصرية خلال مقابلتها مع "أوبرا وينفري" التي بُثت في وقت سابق من الشهر الجاري، وأثارت المقابلة ضجة عالمية.





وعلى الرغم من أن عمل "سارا مهلانجا"، الذي تعتمد فيه على الشبه بينها وبين الممثلة الأمريكية السابقة من خلال الظهور في مناسبات عامة وحفلات وفعاليات اجتماعية بإطلالاتها الأيقونية، كان معلقًا بسبب جائحة كورونا، إلا أنها تخشى الآن أن تضطر للتخلي عن هذه الوظيفة المربحة عند تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب احتمالية العزوف عن الاستعانة بها للظهور بإطلالات "ميجان ماركل" على خلفية المقابلة التلفزيونية.





وصرحت "مهلانجا" لمجلة "Closer" البريطانية قائلة إن هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون بأن "ميجان" تشن حربًا على أفراد العائلة المالكة، ونظرًا لأنه لا يمكنهم الوصول إلى الدوقة، فإنهم بحسب وصف شبيهتها يستخدمونها هي كـ"كيس ملاكمة" للتنفيس عن غضبهم تجاهها.





وأضافت أنها تتلقى رسائل تحمل انتقادات عبر السوشيال ميديا من أشخاص يقولون إن عليها أن تخجل من تمثيل "ميجان ماركل"، مؤكدة أنها تحب الأخيرة لكنها الآن بعد هذه المقابلة أصبحت تشعر بالقلق حيال عدم تلقي عروض عمل للظهور بشخصيتها كما اعتادت في السابق.





يذكر أن "مهلانجا" بدأت عملها كشبيهة لـ"ميجان ماركل" في شهر أغسطس لعام 2017، بعد إشارة أحد الأشخاص إلى أنها تشبهها، ورغم أنها لم تشغل بالها بالأمر كثيرًا في البداية، إلا أنه بعد مضي شهر أعلن الأمير "هاري" و"ميجان" خطوبتهما، وبدأت هي تتلقى عروضًا للظهور في حفلات ذات طابع ملكي وأعمال ترويجية إلى جانب عروض للظهور التلفزيوني، كما تداولت وسائل إعلام بريطانية صورًا تبرز التشابه بينها وبين "ماركل".









وأضافت أن لديها خزانة مليئة بأزياء "ميجان ماركل" كما عملت على دراسة تعابير وجهها وحركاتها، وقيل لها إنها "شبيهة ميجان رقم 1 في المملكة المتحدة".



