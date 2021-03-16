مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على مجموعة من الأسباب التي أثرت سلبًا على علاقة دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون " بـ"ميجان ماركل" وأدت إلى خلافات ومشاحنات بينهما، ويستند هذا التقرير على سلسلة من الأحداث كشفت عنها مصادر مطلعة.





كانت تقارير وسائل إعلام بريطانية قد تناولت في وقت سابق تفاصيل خلاف نشب بين "كيت ميدلتون" و"ميجان ماركل" أثناء فترة التحضيرات لحفل زفافها على الأمير "هاري" والذي أقيم في شهر مايو لعام 2018، وأشارت التقارير إلى أن "كيت" بكت آنذاك بسبب "ميجان"، وهو ما نفته الأخيرة خلال مقابلتها مع المذيعة الأمريكية " أوبرا وينفري " التي بُثت في وقت سابق من الشهر الجاري.





وأكدت الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل" خلال المقابلة أن العكس تمامًا هو ما حدث وأن "كيت ميدلتون" هي من دفعتها للبكاء.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن الخلاف كان بسبب فساتين وصيفات العروس، وأفادت مصادر مطلعة في الآونة الأخيرة بأن الخلاف تسبب في بكاء "كيت" و"ميجان" على حد سواء، ويقال أيضًا إن التوترات بين الأمير "هاري" وشقيقه "ويليام" تسببت في تباعد زوجتيهما.





فيما يلي رصد لأبرز الأسباب التي أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون:





1. الخلاف أثناء التحضيرات لحفل زفاف هاري وميجان:





كانت أسباب وتفاصيل هذا الخلاف على وجه التحديد مثارًا للجدل، وعلقت "ميجان ماركل" عليه خلال مقابلتها مع "أوبرا وينفري" قائلة: "قبل أيام قليلة من الزفاف، كانت مستاءة بشأن شيء ما ذي صلة.. نعم كانت المشكلة صحيحة وبشأن فساتين الفتيات اللاتي توزعن الزهور خلال حفل الزفاف، وقد جعلتني هذه المشكلة أبكي وجرحت مشاعري"، دون أن توضح ما قالته لها "كيت ميدلتون" وتسبب في بكائها.





وجاء في تقرير "ميرور" أن "ميجان" و" كيت ميدلتون " كانتا متواجدتين أثناء تجربة الفستان الخاص بالأميرة "شارلوت" ابنة دوقة كامبريدج، وبرفقتهما كان كل من مصممة الأزياء "كلير وايت كيلر" ومساعدين من دا أزياء شهيرة بالإضافة إلى مساعدة "ميجان" وتُدعى "ميليسا توباتي".





ويُعتقد أن الفستان الذي كان من المقرر أن ترتديه الأميرة الصغيرة في حفل الزفاف الملكي لم يكن ملائمًا، وهو ما أثار التوتر في ظل اقتراب موعد الحفل وعدم وقت وقت كافٍ لإجراء تعديلات، ومن ثم انهمرت الدموع، لكن على عكس ما قيل سابقًا، فإن مصادر مطلعة أكدت أن المشكلة التي حدثت تسببت في بكاء السيدتين، دون الكشف عن تفاصيلها.





2. ميجان ماركل ألقت باقة زهور من كيت ميدلتون في سلة المهملات:





زعمت مصادر مطلعة لم يُكشف عن هويتها أن الأزمة الثانية التي أثرت سلبًا على علاقتهما وقعت عندما عرضت "كيت ميدلتون" على "ميجان" باقة زهور كاعتذار عن دورها في الخلاف المشار إليه سابقًا، وزعمت المصادر أيضًا أن "الباقة أُلقيت في سلة المهملات وأُغلق الباب في وجه "كيت"، حسبما جاء في صحيفة "Mail on Sunday" البريطانية، في حين صرحت "ميجان ماركل" بأن هناك أدلة تدعم صدق روايتها للأحداث، كما أكدت خلال مقابلتها مع "أوبرا" أنها سامحت دوقة كامبريدج، لكن هذا الخلاف كان بمثابة "نقطة تحول".





3. التوترات بين الأميرين ويليام وهاري:





زعم مقربون من العائلة المالكة البريطانية أن علاقة "كيت" و"ميجان" كان "محكومًا عليها بالفشل بسبب خلاف أعمق بين ويليام وهاري بدأ قبل لقاء الأخ الأصغر بـ ميجان ماركل بفترة طويلة"؛ ويقال إن الخلاف المزعوم بين الأخوين كان سببًا رئيسيًا وراء قرار "هاري و"ميجان" مغادرة بريطانيا.





4. حادثة التسوق:





يُزعم أن علاقة "كيت ميدلتون" و"ميجان ماركل" شهدت انتكاسة أخرى تمثلت في تجاهل دوقة كامبريدج لـ"ميجان ماركل"، التي كانت آنذاك حبيبة الأمير "هاري" خلال جولة تسوقية، حيث توجهت بسيارتها وحدها للتسوق في منطقة "كنسينجتون" بدون دعوة الأخيرة، وذلك رغم أن كلتا السيدتين أعربتا عن رغبتهما في الذهاب في الجولة التسوقية.









5. يوم الكومنولث:





في أعقاب إعلان الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" عن نيتهما الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية في مطلع عام 2020، عادا مجددًا إلى المملكة المتحدة لحضور آخر فعالية رسمية لهما باعتبارهما عضوين عاملين في العائلة المالكة، وكان ذلك في شهر مارس من العام الماضي، وتمثلت هذه الفعالية في مشاركتهما في خدمة يوم الكومنولث.





وخلال الفعالية، طُلب من الزوجين الجلوس في مقاعدهما في دير وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن، وفي تغيير طرأ في اللحظة الأخيرة تغيب الأمير "ويليام" و"كيت ميدلتون" عن الدخول الرسمي وجلسا في صف آخر أمام ذلك الذي جلس به دوق ودوقة ساسكس.



