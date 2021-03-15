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منوعات

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:40 ص
تفاصيل محاولة اقتحام
تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل
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هدير علاء
كشفت تقارير وسائل إعلام دولية خلال الساعات الماضية عن تفاصيل محاولتين متتاليتين لاختراق قصر الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" بولاية كاليفورنيا الأمريكية من قبل الدخيل ذاته خلال عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن موقع "TMZ" الأمريكي المختص بأخبار المشاهير، أن متسللًا في الـ37 من عمره يُدعى "نيكولاس بروكس" ضُبط للمرة الأولى يتعدى على القصر الخاص بالزوجين بمقاطعة "سانتا باربارا" في كاليفورنيا، والذي تتجاوز قيمته 14 مليون دولار، في الـ24 من ديسمبر لعام 2020 لكن ضباطًا من شرطة المقاطعة أطلقوا سراحه بعد أن وجهوا له تحذيرًا.


وبعد مضي يومين (في الـ26 من ديسمبر)، عاود "بروكس" الظهور مرة أخرى وأُلقي القبض هذه المرة عليه ووُجهت إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وصرحت مصادر لموقع "TMZ" بأن "بروكس" قاد سيارته من ولاية "أوهايو" وصولًا إلى مقر إقامة دوق ودوقة ساسكس "هاري" و"ميجان ماركل"، لكن لم يتبين سبب ذهابه إلى قصرهما أو إذا ما كان الزوجان متواجدين هناك في تلك الأثناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخبر يأتي بعد أسبوع من بث مقابلة الزوجين مع المذيعة الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفري"، والتي تحدث الأمير "هاري" خلالها عن قلقه بشأن سلامة عائلته، وكشف أن قصر "باكنجهام" الملكي ببريطانيا ألغى الإجراءات الأمنية الخاصة بهما وبطفلهما عندما تنحيا عن واجباتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية وانتقلا إلى أمريكا الشمالية.


وأشار إلى أنه وزوجته "ميجان ماركل" وقعا صفقات مربحة مع منصتي "Netflix" و"Spotify" لأنهما كانا في حاجة إلى أموال لتغطية نفقات تأمينهما.

ويقال إن الصفقات التي عقدها الزوجان مع المنصتين تُقدر قيمتهما بـ100 مليون دولار و25 مليون دولار على التوالي.
مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا
مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا
مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا
مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا
مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا
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