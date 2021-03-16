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منوعات

مقربون: ميجان ستطلب الطلاق من الأمير هاري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
فتح لقاء أمير هاري وزوجته ميجان ماركل، مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، الأبواب أمام الكثير من الأشخاص المحيطين بالزوجين للحديث والتعليق عما بدر منهما من تصريحات خلال اللقاء الذي كان بمثابة قنبلة للقصر الملكي.

وكانت شقيقة ميجان من الأب وهي "سامانثا ماركل" واحدة من ضمن الاشخاص الذين أطلقوا تصريحات مثيرة عقب اللقاء الذي استحوذ على أنظار العالم، فقد ادعت  "سامانثا" أن شقيقتها ستنفصل عن الأمير هاري.

لم تكن علاقة الأختين ببعضهما على وفاق، فمنذ ارتباط ميجان بالأمير هاري؛ باتت العلاقة بينها وبين شقيقتها في توتر، حتى انقطع الحديث بينهما، ومنذ ذلك الحين قررت "سامانثا" شن هجمات غير عادية على أختها غير الشقيقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

لكن لم تمنع "سامانثا" نفسها من الخوض في حياة ميجان منذ لقاء أوبرا، حيث قالت: "أرى أنه ينتهي بالطلاق ما لم يحصلا على مشورة مكثفة، ويمكنهما الموافقة على العمل على الصدق، والعمل على الاعتذار لكل شخص أضروا به خلال هذا الحوار، وعلى ما بدر منهما خلال العامين الماضيين".

وأضافت :"لم يكن أي شيء مما قالته صادقًا، ولكنها ألحقت الضرر بالعائلة المالكة كبيرًا ، خاصة الآن، فهل أي رجل سيكون سعيدًا أو مرتاحًا لذلك؟ أعتقد أنه في اللحظة التي يبدأ فيها بالاعتراض عليها أو التراجع عنها ، أعتقد أنه يمكن أن يصبح سيئًا ، ما لم يكن لديه محام جيد حقًا، فلديهم مستشارون جيدون حقًا، لا أعرف ما الذي سيستغرقه الأمر".
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