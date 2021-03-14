بعد التنمر على ميجان ماركل.. القصر الملكي يستعين بفريق من المحققين

يستعد قصر باكنجهام الملكي لإعداد فريق من المحققين المستقلين لبدء التحقيق في أقوال ميجان ماركل خلال الحلقة التليفزيونية الاخيرة مع الإعلامية أوبرا وينفري والتي قالت فيها أن الطقم الملكي قام بتخويفها.





وفقا لصحيفة صن البريطانية، اختار مسؤولو القصر توظيف شركة محاماة تابعة لطرف ثالث لإجراء التحقيق في هذه القضية، وفقا لمطلعين من العائلة المالكة، وبالطبع سيؤدي التحقيق إلى تصعيد التوترات بين عائلة ساسكس والعائلة المالكة.





وحذر مصدر من أن أسوأ الحوادث الحقيقية لم يقع بعد، ويأتي هذا التحول بعد مقابلة ميجان وهاري مع أوبرا وينفري، ووجد الزوجان نفسيهما متورطان في خلاف تاريخي مع العائلة المالكة البريطانية، بعد أن زعمت ميجان أن أعضاء العائلة المالكة لديهم مخاوف بشأن مدى سواد بشرة ابنها آرتشي عندما كانت حاملا.



