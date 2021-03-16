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منوعات

خبير ملكي يزعم: العائلة المالكة منعت ميجان ماركل من الخروج برفقة والدتها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:29 ص
ميجان ماركل ووالدتها
ميجان ماركل ووالدتها دوريا راجلاند
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هدير علاء
في مقال له نُشر في مجلة الأزياء الأمريكية "هاربر بازار-Harper's Bazaar"، زعم الصحفي والخبير الملكي "أوميد سكوبي" أن دوقة ساسكس "ميجان ماركل" سبق أن مُنعت من الخروج برفقة والدتها "دوريا راجلاند"، التي كانت في زيارة لها من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك قبيل انفصالها وزوجها الأمير "هاري" عن العائلة المالكة البريطانية.

وذكر الخبير الملكي في مقاله أن الممثلة الأمريكية السابقة كانت في "عزلة" أثناء فترة تواجدها بـ"كوخ فروجمور" في بلدة "وندسور"، وهو مقر إقامتها برفقة زوجها الأمير "هاري" في المملكة المتحدة في الوقت الذي كانا فيه مازالا عضوين عاملين في العائلة المالكة.


وجاء في نص المقال أن "دوريا راجلاند" فوجئت خلال زيارة لابنتها في إنجلترا في صيف عام 2019 بأنه لا يمكنهما الخروج معًا إلى بلدة "وندسور" لاحتساء القهوة.

ووفقًا لمصدر مطلع لم تذكر المجلة الأمريكية هويته، فإن "راجلاند" قالت لابنتها "ميجان ماركل" آنذاك تعليقًا على هذا الموقف: "أنتِ عالقة هنا".

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي والخبير الملكي "أوميد سكوبي" كاتب هذا المقال هو نفسه أحد مؤلفي الكتاب المثير للجدل "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" أو "العثور على الحرية: هاري وميجان وتكوين عائلة ملكية حديثة" والذي يتناول تفاصيل قرار الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية والانتقال إلى أمريكا الشمالية، وصدر في شهر أغسطس لعام 2020.

وكتب "سكوبي" أيضًا في مقاله: "كان من الممكن أن يؤدي تناول الغداء مع الأصدقاء إلى رفع معنوياتها لحظيًا، لكن أفراد العائلة المالكة والمساعدين رفضوا النزهات الاجتماعية"، وذلك في ظل انتشار صورتها في كل مكان في تلك الأثناء.


ويأتي هذا الخبر بعد قرابة أسبوع من بث مقابلة "هاري" و"ميجان ماركل" مع المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري"، والتي كشفا خلالها مفاجآت عن علاقتهما بالعائلة المالكة البريطانية وجوانب من حياتهما الشخصية.

وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أنه من المتوقع أن يصل عدد مشاهدي المقابلة، ومدتها ساعتان، إلى أكثر من 100 مليون شخص على مستوى العالم.

وكان من ضمن التصريحات التي أثارت ضجة واسعة اتهام "ميجان ماركل" للعائلة المالكة بالعنصرية بقولها إنه كانت هناك محادثات ومخاوف بالقصر الملكي بشأن مدى سمار بشرة طفلها الأول من الأمير "هاري" قبل ولادته، دون ذكر أسماء أفراد من العائلة المالكة بعينهم، في حين كشفت "أوبرا وينفري" أن "هاري" شدد على أن جدته ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية" وجده الأمير "فيليب" لم يشاركا في تلك المحادثات.
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