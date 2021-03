خبير ملكي يزعم: العائلة المالكة منعت ميجان ماركل من الخروج برفقة والدتها

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي والخبير الملكي "أوميد سكوبي" كاتب هذا المقال هو نفسه أحد مؤلفي الكتاب المثير للجدل "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" أو "العثور على الحرية: هاري وميجان وتكوين عائلة ملكية حديثة" والذي يتناول تفاصيل قرار الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية والانتقال إلى أمريكا الشمالية، وصدر في شهر أغسطس لعام 2020.