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فن

رمضان 2021.. تامر مرسي يطرح بوستر الملك لـ عمرو يوسف

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:07 ص
مسلسل الملك
مسلسل الملك
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محمد بدران
نشر المنتج تامر مرسي المالك لشركة "سينرجي"، بوسترًا دعائيًّا لمسلسل "الملك″، بطولة الفنان عمرو يوسف، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

وكتب تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الملك.. عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ.. #المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية #سينرجي".


"الملك" يلعب بطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، ريم مصطفى ومحمد لطفى، ومأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي» ويشاركها الإنتاج شركة «آروما»


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